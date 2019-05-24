На Филиппинах потерпел крушение военный самолёт

Манила, 24 мая 2019, 18:51 — REGNUM Самолёт Вооружённых сил Филиппин потерпел крушение в пятницу, 24 мая, передаёт агентство «Синьхуа».
Как сообщается, инцидент произошёл у западного побережья крупнейшего острова страны Лусон во время выполнения тренировочного полёта.
Двигатель штурмовика North American OV-10 Bronco отказал при заходе на посадку в аэропорту города Кавите. Пилоты успели катапультироваться, а самолёт упал в воду.
По информации агентства, лётчики получили незначительные травмы. В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.