На Филиппинах потерпел крушение военный самолёт

Манила, , 18:51 — REGNUM Самолёт Вооружённых сил Филиппин потерпел крушение в пятницу, 24 мая, передаёт агентство «Синьхуа».

Как сообщается, инцидент произошёл у западного побережья крупнейшего острова страны Лусон во время выполнения тренировочного полёта.

Двигатель штурмовика North American OV-10 Bronco отказал при заходе на посадку в аэропорту города Кавите. Пилоты успели катапультироваться, а самолёт упал в воду.

По информации агентства, лётчики получили незначительные травмы. В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.