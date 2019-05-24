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На Филиппинах потерпел крушение военный самолёт

Происшествия

Пилоты штурмовика успели катапультироваться

Манила, 24 мая 2019, 18:51 — REGNUM  Самолёт Вооружённых сил Филиппин потерпел крушение в пятницу, 24 мая, передаёт агентство «Синьхуа».

Как сообщается, инцидент произошёл у западного побережья крупнейшего острова страны Лусон во время выполнения тренировочного полёта.

Двигатель штурмовика North American OV-10 Bronco отказал при заходе на посадку в аэропорту города Кавите. Пилоты успели катапультироваться, а самолёт упал в воду.

По информации агентства, лётчики получили незначительные травмы. В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

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Авиапроисшествия
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