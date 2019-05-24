В Липецкой области сиделка издевалась над пожилой подопечной

Елец, Липецкая область, , 17:54 — REGNUM В Липецкой области проводится доследственная проверка информации о жестоком обращении сиделки с подопечной в городе Ельце. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

В интернете была опубликована видеозапись, на котором женщина насильно кормила беспомощную пенсионерку, била её по лицу и рукам и кричала. Видеозапись обнародовали члены семьи пострадавшей пенсионерки, чтобы предупредить повторение ситуации с другими клиентами сиделки.

«Для полного и всестороннего выяснения обстоятельств произошедшего следственными органами СУ СК России по Липецкой области организована доследственная проверка. Следователям предстоит установить, причинен ли здоровью пожилой женщине какой-либо вред в результате противоправных действий сиделки, и проверить, часто ли больная женщина подвергалась насилию», — говорится в сообщении ведомства.

После проведения проверки следователями будет принято процессуальное решение.