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В Липецкой области сиделка издевалась над пожилой подопечной

Происшествия

Видео выложили в сеть родственники пострадавшей

В Липецкой области сиделка издевалась над пожилой подопечной

Елец, Липецкая область, 24 мая 2019, 17:54 — REGNUM  В Липецкой области проводится доследственная проверка информации о жестоком обращении сиделки с подопечной в городе Ельце. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

В интернете была опубликована видеозапись, на котором женщина насильно кормила беспомощную пенсионерку, била её по лицу и рукам и кричала. Видеозапись обнародовали члены семьи пострадавшей пенсионерки, чтобы предупредить повторение ситуации с другими клиентами сиделки.

«Для полного и всестороннего выяснения обстоятельств произошедшего следственными органами СУ СК России по Липецкой области организована доследственная проверка. Следователям предстоит установить, причинен ли здоровью пожилой женщине какой-либо вред в результате противоправных действий сиделки, и проверить, часто ли больная женщина подвергалась насилию», — говорится в сообщении ведомства.

После проведения проверки следователями будет принято процессуальное решение.

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Инциденты с пожилыми людьми
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