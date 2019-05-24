Пятница, 24 Мая 2019 года
17:32:03 МСК

Выпускник на последнем звонке напал на депутата Госсобрания Марий Эл

Происшествия

Поступок подростка объяснили «душевной болезнью»

Юринский район, Марий Эл, 24 мая 2019, 17:31 — REGNUM  На школьном мероприятии в поселке Юрино, которое жителям России известно как «последний звонок», один из выпускников набросился с кулаками на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову, выступавшую с речью на празднике.

Депутат, стоя у микрофона произносила речь, вдруг из толпы сверстников вырвался один из выпускников и с занесенной для удара рукой бросился в сторону Вахитовой. Женщина инстинктивно резко отстранилась, а нападавшего немедленно остановили одноклассники и вывели из зала. Накануне видеозапись происшествия разлетелась по социальным сетям.

По словам официального представителя депутата Елены Голубевой, серьезных травм удалось избежать, а нападавшего она назвала «психически нездоровым», сообщает телеканал «360».

"У парня справка существующая, мальчик психически нездоров, и это было проявление психически нездорового человека. Все в порядке, удар был достаточно сильный, но без крови. Екатерина закончила мероприятие. Все, что она должна была сделать, как депутат, она выполнила», — сказала Голубева и добавила, что подростка никто не провоцировал.

В то же время по данным местных СМИ, одноклассники нападавшего рассказали, что юноша и до этого случая проявлял агрессию.

В настоящее время полиция проверяет обстоятельства инцидента в школе поселка Юрино, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики. По словам представителя ведомства, поводом для проверки стало обращение депутата. В дальнейшем будет принято решение о передаче материалов в следственный комитет.

Отметим, Екатерина Вахитова возглавляет комитет по бюджету в Госсобрании Марий Эл шестого созыва, является представителем «Единой России».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в образовательных учреждениях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить