В Тольятти отреагировали на письмо «работников ТОАЗа» Вячеславу Лебедеву

Тольятти, Самарская область, , 17:22 — REGNUM Журналисты городского портала «Новости Тольятти» (tltgorod.ru) отреагировали на опубликованное накануне в газете «КоммерсантЪ» в рубрике «На правах рекламы» анонимное открытое письмо главе Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву, написанное якобы «трудовым коллективом» ПАО «Тольяттиазот».

Как напоминают тольяттинские журналисты, «беглые олигархи Владимир и Сергей Махлаи, а также их швейцарские сообщники Андреас Циви и Беат Рупрехт, уже почти два десятилетия паразитирующие на ПАО «Тольяттиазот», очевидно, давно не надеются доказать свою невиновность в суде. Их обвиняют в систематическом занижении цен на основную продукцию завода — аммиак и карбамид — которая позволила подсудимым положить в карман свыше 86 млрд руб. Эти деньги взялись не из воздуха, они были самым прямым образом похищены у предприятия и его миноритарных акционеров. Это уголовное дело с начала 2018 года слушается в Комсомольском районном суде г. Тольятти. Факт занижения прибыли уже подтвержден шестью вступившими в законную силу решениями арбитражных судов, по которым за 2008−2012 гг. ПАО «Тольяттиазот» было доначислено более 2,5 млрд рублей налогов. До последнего времени адвокаты Махлаев и Циви как могли тянули время в суде, чтобы дать своим клиентам возможность придумать, как выкрутиться из сложившейся ситуации».

По мнению редакции «Новости Тольятти», таким выходом и стало опубликованное в СМИ открытое письмо от имени работников ТОАЗа главе Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву. В нем, в частности, утверждалось, что «ПАО «Тольяттиазот» злонамеренно вовлечено в судебный процесс в качестве потерпевшего, несмотря на абсурдность обвинений в хищении всей готовой продукции, денежные средства за которую в полном объеме получены на расчетный счет нашего предприятия». Далее авторы письма, опублкованного в газете «КоммерсантЪ» на правах рекламы, выражают обеспокоенность «за судьбу предприятия, за судьбы каждого из более 4000 сотрудников ПАО «Тольяттиазот», за судьбы наших семей».

Комментируя содержание письма, журналисты «Новости Тольятти» пишут: «Содержание и стиль заявления не оставляют сомнений насчет того, что написано оно было пиарщиками по приказу Махлаев, а рабочих в принудительном порядке заставили его подписать. Точно так же, как 25 лет назад их заставляли продавать Махлаям свои акции ТОАЗа. И сегодня, даже находясь за тысячи километров от завода, Махлаи умудряются прятаться за спинами рабочих, многие из которых никогда в жизни их даже не видели. Сергей Махлай является гражданином США с 1994 г., а Владимир Махлай в 2005 г. сбежал от уголовного преследования в Англию. Трудно поверить, что работающий на ТОАЗе машинист или аппаратчик по ночам вникает в суть взаиморасчетов между ТОАЗом и десятками зарегистрированных в различных юрисдикциях офшоров, и больше всего его волнует, как там дела в суде у Циви и Рупрехта».

Также tltgorod.ru указывает на «нарочитое передергивание фактов» авторами открытого письма главе Верховного суда. «Письмо говорит об «абсурдности обвинений в хищении всей готовой продукции» и в этом с ним трудно не согласиться. Но в этом подсудимых никто и не обвиняет, а обвиняют в хищении средств путем занижения цены продажи, что на данном этапе оспаривать довольно бессмысленно. Также примечательно, что техническое состояние ТоАЗа и его экологические показатели не вызывают у «трудового коллектива» беспокойства за свои семьи, зато суд над беглыми олигархами — вызывает», — констатирует тольяттинский городской портал.

«Печально, что 4000 рабочих фактически оказались в заложниках у нечистоплотных олигархов, скрывающихся за рубежом, которым ничего не стоит сделать тысячи людских жизней разменной монетой в своих грязных играх», — отмечают региональные журналисты.