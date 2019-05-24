Все пострадавшие в авиакатастрофе в «Шереметьево» выписаны из больниц

Москва, , 17:20 — REGNUM Из Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского, который расположен в Москве, выписана последняя пострадавшая в результате авиакатастрофы в аэропорту «Шереметьево», когда пассажирский самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» совершил жесткую посадку. Об этом сегодня, 24 мая, сообщают столичные СМИ со ссылкой на руководителя ожогового центра медицинского учреждения Андрея Алексеева.

«Сегодня из НМИЦ хирургии имени Вишневского выписана последняя пациентка, пострадавшая в авиакатастрофе в «Шереметьево», — рассказал Алексеев.

Он уточнил, что последний пострадавшей был проведен весь комплекс необходимых лечебных мероприятий, и теперь она будет наблюдаться у терапевта и пульмонолога по месту жительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, попал в грозовой фронт и вернулся в аэропорт «Шереметьево». Самолет совершил жесткую посадку и загорелся. Погиб 41 человек, в том числе один член экипажа.