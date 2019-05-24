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В Забайкалье отец запирал детей в холодной комнате без еды и воды

Происшествия

Выявлен факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей 29-летним жителем поселка Ключевский

Чита, 24 мая 2019, 15:21 — REGNUM  Факт жестокого обращения с детьми выявили сотрудники ГУ МВД по Забайкальскому краю в Могочинском районе. Как собщает официальный сайт ведомства, более года 29-летний житель поселка Ключевский в воспитательных целях избивал своих детей в возрасте семи и восьми лет, запирая их в холодной комнате на длительное время, оставляя без воды и еды.

Посетив жилище, в котором проживают дети, инспекторы ПДН ОМВД России по Могочинскому району увидели неприглядную картину: родители не обеспечивали своих детей необходимыми продуктами питания и условиями проживания, малолетние спали на голых сетках без матрацев и не имели тёплой одежды. А в детской комнате обнаружились грязь и стойкий неприятный запах.

«В связи с тем, что дети находились в социально опасном положении, они были изъяты из семьи и помещены в социальное учреждение. В отношении отца несовершеннолетних и их мачехи сотрудниками полиции проводится доследственная проверка», — отметили правоохранители.

Напомним, всего в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор» на территории Забайкальского края проверили 600 мест концентрации несовершеннолетних и молодежи, выявили и поставили на профилактический учет семь групп антиобщественной направленности. Помимо этого выявлено 99 фактов ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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