В Забайкалье отец запирал детей в холодной комнате без еды и воды

Чита, , 15:21 — REGNUM Факт жестокого обращения с детьми выявили сотрудники ГУ МВД по Забайкальскому краю в Могочинском районе. Как собщает официальный сайт ведомства, более года 29-летний житель поселка Ключевский в воспитательных целях избивал своих детей в возрасте семи и восьми лет, запирая их в холодной комнате на длительное время, оставляя без воды и еды.

Посетив жилище, в котором проживают дети, инспекторы ПДН ОМВД России по Могочинскому району увидели неприглядную картину: родители не обеспечивали своих детей необходимыми продуктами питания и условиями проживания, малолетние спали на голых сетках без матрацев и не имели тёплой одежды. А в детской комнате обнаружились грязь и стойкий неприятный запах.

«В связи с тем, что дети находились в социально опасном положении, они были изъяты из семьи и помещены в социальное учреждение. В отношении отца несовершеннолетних и их мачехи сотрудниками полиции проводится доследственная проверка», — отметили правоохранители.

Напомним, всего в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор» на территории Забайкальского края проверили 600 мест концентрации несовершеннолетних и молодежи, выявили и поставили на профилактический учет семь групп антиобщественной направленности. Помимо этого выявлено 99 фактов ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.