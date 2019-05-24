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Перед судом предстанет житель Хакасии, который сжёг пять человек

Происшествия

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение

Перед судом предстанет житель Хакасии, который сжёг пять человек
Иллюстрация: Pngtree.com
Фемида

Абакан, 24 мая 2019, 14:50 — REGNUM  В Хакасии перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве пяти человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 мая в республиканской прокуратуре, утвердившей обвинительное заключение в отношении 44-летнего жителя Абакана.

Следствие установило, что 4 августа 2018 года в Абакане пьяный мужчина умышленно, на почве личной неприязни поджёг деревянное строение, в котором находились люди. По его вине погибли пять жителей Абакана — трое мужчин и две женщины.

Уголовное дело направлено в Верховный суд Хакасии для рассмотрения по существу. Поджигателю грозит лишение свободы на срок до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в Хакасии бабушки и дедушка сожгли в печи своего 11-месячного внука. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленников, которые во время совершения преступления были пьяны, арестовали.

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Бытовые убийства
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