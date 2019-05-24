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В Запорожье в результате взрыва погиб участник войны в Донбассе

Происшествия

Рядом нашли ещё одну гранату

Запорожье, Украина, 24 мая 2019, 14:47 — REGNUM  В лесополосе на окраине Запорожья было обнаружено тело боевика ВСУ, воевавшего в Донбассе. Об этом сообщили 24 мая в пресс-службе нацполиции Запорожской области.

Возле тела 45-летнего мужчины нашли боевую гранату. Судя по характеру ранений, гибель наступила в результате срабатывания второй гранаты.

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харькове от взрыва гранаты погибли два человека, ещё один был доставлен в больницу с множественными ранениями.

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Напомним, после начала гражданской войны, Украину захлестнул поток оружия из зоны боевых действий. Регулярно поступают сообщения как об изъятии незаконного оружия, так и о жертвах его использования.

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