В Запорожье в результате взрыва погиб участник войны в Донбассе

Запорожье, Украина, , 14:47 — REGNUM В лесополосе на окраине Запорожья было обнаружено тело боевика ВСУ, воевавшего в Донбассе. Об этом сообщили 24 мая в пресс-службе нацполиции Запорожской области.

Возле тела 45-летнего мужчины нашли боевую гранату. Судя по характеру ранений, гибель наступила в результате срабатывания второй гранаты.

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харькове от взрыва гранаты погибли два человека, ещё один был доставлен в больницу с множественными ранениями.

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Напомним, после начала гражданской войны, Украину захлестнул поток оружия из зоны боевых действий. Регулярно поступают сообщения как об изъятии незаконного оружия, так и о жертвах его использования.