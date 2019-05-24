БДСМ-маскарад в приморской школе: полиция проводит проверку

Владивосток, , 14:12 — REGNUM Сотрудники полиции проводят проверку после появления в интернете видео выпускного в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского. Об этом 24 мая сообщили в пресс-службе городского управления МВД РФ.

«По факту размещенной в социальных сетях информации об участии несовершеннолетних проводится проверки», — сообщили РИА Новости в полиции.

В ведомстве напомнили, что за незаконное ношение форменной одежды правоохранительных органов предусмотрен штраф. В настоящее время все участники инцидента установлены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в YouTube появилась видеозапись с последнего звонка в школе №74, на кадрах которой дети веселятся в костюмах для БДСМ, одна из учениц была в форме сотрудника полиции. Директор школы уже написала заявление об увольнении по собственному желанию.

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