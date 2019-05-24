СКР выясняет причины падения женщины с трапа в «Пулково»

Санкт-Петербург, , 14:18 — REGNUM В петербургском международном аэропорту «Пулково» пожилая женщина упала с трапа и получила тяжелые травмы. Органы СКР на транспорте начали проверку, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело.

ЧП произошло утром 24 мая. Женщина в возрасте 73 лет спускалась по трапу из самолета, оступилась и упала.

«В результате падения пострадавшая получила травмы и в тяжёлом состоянии была госпитализирована в медицинское учреждение», — отметили в СЗСУ на транспорте СК России.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным ТАСС, женщина в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации. «Оборудование аэропорта исправно, на других пассажиров ситуация не повлияла», — заявили агентству в пресс-службе управляющей компании аэропорта.