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Воронежец изготовил поддельные документы для 50 нелегалов

Происшествия

И стал фигурантом уголовного дела

Воронеж, 24 мая 2019, 14:10 — REGNUM  39-летний житель Воронежской области стал фигурантом уголовного дела по подозрению в изготовлении поддельных документов для 50 иностранцев — по ним мигранты могли легализоваться в РФ. О возбуждении уголовного дела сообщила 24 мая пресс-служба МВД РФ.

«Установлено, что злоумышленник осуществлял сбор и подготовку комплекта документов для получения иностранными гражданами правовых статусов, дающих право на проживание и работу в Российской Федерации. Часть документов являлись поддельными либо содержали в себе недостоверные сведения. Таким образом, он организовал незаконное пребывание на территории России более 50 иностранцев», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При обысках в офисе, который подозреваемый арендовал, а также у него дома полицейские нашли паспорта иностранных граждан, а также копии и оригиналы различных документов.

Следственное управление УМВД России по городу Воронежу возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 322.1 УК РФ — «Организация незаконной миграции». Мужчина отпущен под подписку о невыезде.

Отметим также, что в Орловской области в суд передано уголовное дело об организации незаконной миграции в отношении девяти фигурантов, в числе которых — главный имам Орловской области.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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