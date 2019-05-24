Наводнения в Афганистане: погибли 12 человек

Кабул, , 14:01 — REGNUM В результате проливных дождей в Афганистане, вызвавших наводнение, погибли по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщает 24 мая Anadolu Ajansi со ссылкой на управление по борьбе с последствиями стихийных бедствий страны.

По данным ведомства, стихия обрушилась на центральную и западную части страны, больше всего пострадали провинции Герат, Гхор, Газни и другие.

Сотни домов подверглись разрушению, погибло много скота, пострадали сельскохозяйственные угодья. Наводнение угрожает старинному минарету в провинции Гхор, который был построен в XII веке.

Напомним, обильные осадки не редкость для Афганистана в сезон дождей, однако слабо развитая инфраструктура, а также продолжающийся внутренний конфликт отягчают и без того сложную ситуацию.

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