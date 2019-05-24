Огромный котлован образовался на месте взрыва газопровода в Прикамье

Лысьва, Пермский край, , 13:54 — REGNUM В Лысьвенском городском округе Пермского края в результате взрыва на газопроводе образовался котлован размером 20 м на 30 м и глубиной 5−6 м. Взрыв произошел в труднодоступной местности лесного массива, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Лысьвы.

Напомним, ранним утром 24 мая в Лысьвенском городском округе прогремел взрыв на магистральном газопроводе «СРТО Урал», который обслуживается Горнозаводским линейным производственным управлением магистральных газопроводов (ЛПУМГ) и принадлежит ООО «Трансгаз Чайковский».

В настоящее время пожар ликвидирован, начались ремонтно-восстановительные работы. В министерстве территориальной безопасности Прикамья заявили, что угроза из-за ЧП населению отсутствует. Пострадавших нет. В тушении пожара задействовали 476 человек и 14 спецмашин.

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