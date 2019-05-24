В Туле неизвестный расстрелял полицейского

Тула, , 13:28 — REGNUM Неизвестный расстрелял сотрудника полиции в посёлке Косая гора Тулы утром 24 мая. Полицейский получил ранения и госпитализирован. В городе объявлен план «Перехват».

Как сообщили «Тульские новости», по предварительным данным, между сотрудником полиции и неизвестным мужчиной в общественном транспорте произошёл конфликт. Когда оба вышли на улицу, мужчина несколько раз выстрелил в полицейского, а затем скрылся. Сотрудник полиции госпитализирован. В городе объявлен план «Перехват» — по информации издания на трассе «Тула-Щекино» образовался затор из-за досмотров автомобилей сотрудниками полиции. Все автобусы маршрута №28 также досматривают сотрудники правоохранительных органов.

Ряд СМИ также сообщили о том, что у раненого полицейского нападавшие якобы отобрали табельное оружие, однако в УМВД это отрицают. К данному моменту правоохранители нашли автомобиль ВАЗ, на котором, предположительно, скрылся стрелявший в полицейского.

Напомним, осенью 2016 года в Туле сотрудник полиции пострадал от мужчины, который напал на него с ножом прямо в отделении. Тогда нападавшего оперативно задержали.