В Туле неизвестные напали на полицейского, объявлен план «Перехват»

Тула, , 13:26 — REGNUM В Туле введен план «перехват» после нападения неизвестных на сотрудника полиции, сообщил 24 мая начальник пресс-службы регионального управления МВД РФ Андрей Ярцев.

По его словам, в розыске злоумышленников задействовано большое число сотрудников полиции, а также Росгвардии.

«Введен план «Перехват», — цитирует РИА Новости Ярцева.

По данным СМИ, на полицейского напали трое неизвестных, избили его, после чего похитили табельное оружие, выстрелили в сотрудника и скрылись. В настоящее время пострадавший находится в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Северной Осетии арестовали чемпиона Европы 2013 года по боям без правил Михаила Газаева за нападение на полицейских и хищение табельного оружия.

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