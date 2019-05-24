Пятница, 24 Мая 2019 года
13:43:14 МСК

В Туле неизвестные напали на полицейского, объявлен план «Перехват»

Происшествия

Сотрудник полиции госпитализирован

Тула, 24 мая 2019, 13:26 — REGNUM  В Туле введен план «перехват» после нападения неизвестных на сотрудника полиции, сообщил 24 мая начальник пресс-службы регионального управления МВД РФ Андрей Ярцев.

По его словам, в розыске злоумышленников задействовано большое число сотрудников полиции, а также Росгвардии.

«Введен план «Перехват», — цитирует РИА Новости Ярцева.

По данным СМИ, на полицейского напали трое неизвестных, избили его, после чего похитили табельное оружие, выстрелили в сотрудника и скрылись. В настоящее время пострадавший находится в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Северной Осетии арестовали чемпиона Европы 2013 года по боям без правил Михаила Газаева за нападение на полицейских и хищение табельного оружия.

Читайте также: В Северной Осетии арестовали чемпиона Европы по ММА за нападение на ДПС

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения на сотрудников правоохранительных органов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить