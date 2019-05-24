В Уганде задержаны 24 жителя Кении, подозреваемые в нелегальной ловле рыбы

Кампала, , 13:44 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Уганды задержали более 20 жителей Кении, подозреваемых в нарушении законодательства о правилах рыбной ловли в стране, передает Daily Monitor Uganda.

По информации издания, рыбаков задержал патруль с острова Хама на озере Виктория. Иностранные граждане рыбачили с упаковками льда в своих лодках, что позволяло бы им продолжать рыбалку в течение нескольких дней.

Офицеры с острова Хама изъяли у 24 подозреваемых приспособления для рыбной ловли, в том числе сети и восемь лодок.

Органы безопасности Кении намерены узнать точную причину задержания, а также оказать любую поддержку задержанным гражданам страны.