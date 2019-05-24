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В Москве трое мужчин подозреваются в групповом убийстве

Происшествия

У погибшего забрали банковскую карту

Москва, 24 мая 2019, 13:22 — REGNUM  Задержаны трое подозреваемых в убийстве знакомого на востоке Москвы, сообщили журналистам 24 мая в пресс-службе Главного следственного управления по столице.

По данным следствия, преступления произошло 23 мая вблизи улицы Касимовской. Трое мужчин от 30 до 35 лет вступили в сговор для совершения разбойного нападения на знакомого мужчину. По планам, они должны были после распития спиртных напитков припугнуть жертву с помощью ножа. Одна при исполнении произошёл конфликт, в результате которого злоумышленники нанесли пострадавшему ножевые ранения, от которых тот скончался.

Преступники забрали у погибшего банковскую карту и расплатились ей в ближайшем магазине.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений» и «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Все подозреваемые задержаны, с ними проводятся следственные действия.

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