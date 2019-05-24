102-летнюю жительницу Франции заподозрили в убийстве соседки

Париж, , 13:20 — REGNUM На северо-востоке Франции прокуратура подозревает в убийстве 102-летнюю пенсионерку, передает немецкий канал n-tv 24 мая.

Убийство произошло в доме престарелых 18 мая. Тело 92-летней женщины со следами насильственной смерти было найдено в ее комнате. Вскрытие показало, что жертва получила несколько сильных ударов по голове и была задушена.

В преступлении подозревается 102-летняя соседка убитой. По словам прокурора Фредерика Трина, женщина пребывала «в большом волнении» и сообщила одному из сотрудников дома престарелых, что «кого-то убила». Из-за нервного напряжения подозреваемая была госпитализирована в психиатрическое отделение, ее допрос до сих пор не осуществлен.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 г. в Базеле (Швейцария) 75-летнюю женщину заподозрили в убийстве 7-летнего первоклассника.