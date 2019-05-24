Пятница, 24 Мая 2019 года
13:15:51 МСК

В результате взрыва в пакистанской провинции Кветта погибли два человека

Происшествия

15 человек пострадали

Кветта, Пакистан, 24 мая 2019, 13:15 — REGNUM  В результате взрыва в пакистанской провинции Кветта погибли по меньшей мере два человека. Об этом 24 мая сообщает Geo TV со ссылкой на свои источники.

Также в результате инцидента возросло число пострадавших, их стало по меньшей мере 15 человек, все они срочно были доставлены в местную больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.

Как передавало ИА REGNUM, 24 мая в пакистанской провинции Кветта произошел взрыв недалеко от мечети, где проходила пятничная молитва. Правоохранительные органы оцепили регион. В настоящее время ведется следствие, которое должно установить причины взрыва.

Читайте ранее в этом сюжете: В пакистанской провинции Кветта прогремел мощный взрыв

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное о Пакистане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить