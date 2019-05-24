В результате взрыва в пакистанской провинции Кветта погибли два человека

Кветта, Пакистан, , 13:15 — REGNUM В результате взрыва в пакистанской провинции Кветта погибли по меньшей мере два человека. Об этом 24 мая сообщает Geo TV со ссылкой на свои источники.

Также в результате инцидента возросло число пострадавших, их стало по меньшей мере 15 человек, все они срочно были доставлены в местную больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.

Как передавало ИА REGNUM, 24 мая в пакистанской провинции Кветта произошел взрыв недалеко от мечети, где проходила пятничная молитва. Правоохранительные органы оцепили регион. В настоящее время ведется следствие, которое должно установить причины взрыва.

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