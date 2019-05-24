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В Красноярске уволенный сотрудник ворвался в магазин с макетом автомата

Происшествия

Мужчина повредил в супермаркете пять мониторов

Красноярск, 24 мая 2019, 12:34 — REGNUM  В Красноярске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего дебош в магазине. Как сообщили ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе управления Росгвардии по Красноярскому краю, мужчина ворвался в магазин в маске и с макетом оружия.

Уточняется, что инцидент произошёл поздно вечером 18 мая. Находясь на маршруте патрулирования, наряд вневедомственной охраны получил сигнал тревоги с охраняемого объекта. Тревожная кнопка сработала в одном из супермаркетов. На месте сотрудники Росгвардии задержали 35-летнего мужчину, который ворвался в магазин в чёрной маске с предметом, похожим на автоматическое оружие. Злоумышленник повредил пять мониторов, принадлежавших супермаркету.

Позже выяснилось, что мужчина работал в этом магазине, но был уволен незадолго до происшествия. После увольнения он купил макет автомата и устроил дебош в служебном помещении супермаркета, повредив компьютерную технику. По данным ведомства, он был не согласен с увольнением и требовал у бывших работодателей невыплаченные (по его словам) деньги.

Задержанного доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге в декабре 2018 года мужчина с топором ворвался в книжный магазин на улице Маяковского. По сообщениям очевидцев, он пришёл на встречу с издателем комиксов, однако, не встретив издателя, достал топор и начал громить полки магазина.

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Происшествия в учреждениях торговли
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