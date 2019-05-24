В пакистанской провинции Кветта прогремел мощный взрыв

Кветта, Пакистан, , 12:21 — REGNUM В результате взрыва в пакистанской провинции Кветта пострадали по меньшей мере восемь человек. Об этом 24 мая сообщает Geo TV со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источников, инцидент произошел недалеко от мечети, во время пятничной молитвы. Полиция уже оцепила район, пострадавшие доставлены в госпиталь.

Ответственность за происшествие пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка, полиции еще предстоит установить характер взрыва и можно ли его связать с действиями преступных группировок.

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