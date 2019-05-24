Летевший из Гонконга в Мельбурн самолет вынужденно сел в аэропорту Дарвина

Дарвин, Австралия, , 12:16 — REGNUM В аэропорту австралийского города Дарвин экстренно приземлился пассажирский самолет авиакомпании Cathay Pacific, следовавший рейсом Гонконг — Мельбурн, сообщает 24 мая портал 9News.

«Самолет приземлился в Дарвине без происшествий», — говорится в заявлении компании.

Отмечается, что причина вынужденной посадки — проблемы с двигателем воздушного судна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее самолет авиакомпании Myanmar National Airline был вынужден совершить посадку «на брюхо» в аэропорту Мьянмы из-за отказа шасси при приземлении.

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