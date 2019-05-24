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В ЛНР осуждён очередной шпион

Происшествия

Мужчина действовал в составе преступной группы

Луганск, 24 мая 2019, 12:19 — REGNUM  Житель ЛНР приговорён к 12 годам тюремного заключения за сотрудничество с иностранными спецслужбами. Об этом сообщили 24 мая в пресс-службе генеральной прокуратуры ЛНР.

Верховный суд Луганской Народной Республики признал мужчину виновным в совершении особо тяжкого преступления против основ конституционного строя и безопасности государства.

По данным следствия, находясь в составе преступной группы, мужчина оказывал помощь представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее другой житель ЛНР также получил 12 лет тюрьмы за аналогичное преступление. Кроме того, он хранил оружие и взрывчатку.

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