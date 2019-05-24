СБУ ликвидировала нарколабораторию во Львове

Львов, Украина, , 12:06 — REGNUM В доме у жителя Львова сотрудники СБУ обнаружили лабораторию по производству амфетамина. Об этом сообщили 24 мая в пресс-службе СБУ.

По данным ведомства, мужчину задержали на границе с Польшей при попытке перевезти через границу 200 граммов наркотика, которые он спрятал под одеждой. Во время обыска в его доме нашли лабораторию.

«Житель Львова устроил в собственном доме лабораторию по изготовлению амфетамина для продажи. Готовую «продукцию» злоумышленник планировал реализовывать на территориях соседних стран», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранители Украины нашли нарколабораторию в одной из квартир города Борисполя.

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