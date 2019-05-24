Чувашский подросток и его подельник получили реальные сроки за спайсы

Чебоксары, , 11:51 — REGNUM В чувашском Новочебоксарске двое молодых людей приговорены к реальному лишению свободы за незаконный оборот спайсов. Перед судом предстали 19-летний парень и его 17-летний подельник, у которых изъято 13 пакетов с запрещёнными веществами, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

По данным следствия, в январе — феврале 2019 года злоумышленники забрали из тайников, оборудованных в Чебоксарах, 19 граммов спайсов, расфасованных в 31 пакетик.

«Они были заложены их сообщником, с которым они вели электронную переписку через интернет-мессенджеры и чья личность в настоящее время устанавливается правоохранительными органами. Затем они осуществили 18 закладок на территории Новочебоксарска, пока не были задержаны сотрудниками органов внутренних дел», — сказал Олег Дмитриев.

При досмотре у парней обнаружены оставшиеся 13 пакетиков со спайсами. Все наркотики, в том числе из оборудованных ими тайников, изъяты.

Суд признал их виновными в совершении 19 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ, совершенный группой лиц по предварительному сговору». 19-летний парень получил 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, его 17-летний соучастник — 4,5 года лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее в следственном управлении отмечали, что в Чувашии в I квартале 2019 года число наркопреступлений, совершаемых несовершеннолетними, превысило число уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков за весь 2017 год. Возбуждено 70 уголовных дел о незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ (в аналогичном периоде 2018 года — 23) в отношении 11 несовершеннолетних, три из них — девушки. Напомним, в 2018 году было 84 уголовных дела, фигурантами которых стали 14 подростков, в 2017 году — 69 уголовных дел в отношении десяти несовершеннолетних.