Заморозки в Чувашии сменит 30-градусная жара

Чебоксары, , 11:38 — REGNUM В Чувашии в ближайшее время будет прохладно, ожидаются заморозки. Но затем температура начнёт расти и может достигнут 30-градусной отметки, сообщили ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По его словам, 23 мая в Чебоксарах досрочно выполнена майская норма по осадкам. За минувшие два дня, 22−23 мая, в городе выпало 14 литров воды на 1 кв. метр земли. Основные осадки прошли в центральных районах Чувашии. В Канаше, по данным метеостанции, в середине недели вылилось почти месячная норма, 36 мм влаги.

После дождей пришло похолодание. Утром 24 мая в Чебоксарах температура составила +3 градуса тепла, предстоящей ночью местами могут ударить заморозки. По словам Владимира Михайлова, скорее всего, они станут последними в этом сезоне. Дальше температура воздуха начнет расти, и в начале июня температура вернётся до +30 градусов.

25 мая центр северного антициклона сместится на территорию Башкирии. Поэтому в Чувашии сохранится малооблачная погода без осадков. Направление ветра поменяется на южное, и в дневные часы потеплеет до +13…+18 градусов тепла.

26−27 мая под натиском атлантической ложбины область высокого давления уйдет в Казахстан. Через Чувашию начнут проходить атмосферные фронты, которые принесут кратковременные дожди с грозами и заметное усиление ветра. Несмотря на это, температура воздуха продолжит расти и составит уже +18…+23 градуса тепла.

С 28 по 30 мая погоду на Европейской территории России будет определять антициклон из Северной Африки. Он принесет сухой горячий воздух. В эти дни в Чувашии установится солнечная погода со слабым юго-западным ветром и температурой воздуха +23…+28 градусов. По предварительным прогнозам, жаркая погода сохранится до конца следующей недели, что позволит вовремя открыть пляжный и купальный сезоны.