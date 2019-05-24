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Сибирячка в Петербурге поторапливала бармена пистолетом

Происшествия

Инцидент с оружием произошел на улице Мира

Санкт-Петербург, 24 мая 2019, 11:33 — REGNUM  Девушка из Сибири угрожала пистолетом женщине-бармену одного из кафе в центре Петербурга, требуя ускорить ее обслуживание. Сотрудники кафе вызвали полицию. Опасная клиентка проявила агрессию и к ним, но была задержана. Ведется проверка.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел в кафе на улице Мира днем 23 мая.

«Неизвестная злоумышленница стала направлять в сторону 30-летней женщины-бармена предмет, похожий на пистолет, и угрожала, требуя немедленного обслуживания», — отметили в Главке МВД.

Прибывшим нарядом полиции была задержана 24-летняя уроженка Иркутской области, неработающая, в Петербурге она находится без регистрации. У нее изъят, предположительно, пневматический пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным издания «Фонтанка», возмутительница спокойствия приехала в Петербург из Братска. Ее недовольство вызвало то, что ей, якобы, долго несли уже вторую порцию алкогольных напитков.

«Полиция Петроградского района, проводящая проверку по заявлению испуганной девушки-бармена, не исключает, что похожим образом гостья обходилась с персоналом других заведений», — отмечает источник.

Напомним, в конце апреля более двухсот пригодных для стрельбы патронов изъято в Петербурге в автомобиле, которым управлял гражданин Узбекистана. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: Гражданин Узбекистана в Петербурге задержан с двумя сотнями патронов

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Хулиганство в России и борьба с ним
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