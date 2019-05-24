ИГ* взяло ответственность за убийство 29 солдат армии Нигерии

Губио, Нигерия, , 11:22 — REGNUM Западноафриканская провинция ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла ответственность за рейд, проведённый в Нигерии 20 мая, передает информационное агентство Reuters.

В результате рейда террористы убили 20 солдат армии Нигерии, а казнь ещё девяти солдат была записана на видео и выставлена в сеть. Перед казнью солдаты называли свои имена, звания и служебные номера.

Источники службы безопасности и гуманитарный работник на условиях анонимности сообщили подробности атаки. Террористы напали на солдат в городе Губио в штате Борно, расположенном на северо-востоке Нигерии, вечером 20 мая. Нападавшие передвигались на автомобилях, нагруженных тяжёлыми пулемётами, в также на мотоциклах. Перестрелка между террористами и солдатами продолжалась около часа, затем армия Нигерии отступила.

За последние несколько месяцев Западноафриканская провинция ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла ответственность за большинство атак в Нигерии, которые в основном были подтверждены местными властями.