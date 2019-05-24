В омском УМВД прокомментировали информацию о задержании полицейского

Омск, , 11:16 — REGNUM Информацию о том, что в Омске сотрудник полиции был задержан за получение взятки, ИА REGNUM 24 мая прокомментировали в УМВД по Омской области.

Как сообщили в ведомстве, факты получения руководителем одного из следственных подразделений УМВД по Омску денег за выполнение действий в интересах взяткодателя выявили в ходе «проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий» сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Омской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ.

«По данному факту начальником УМВД России по Омской области назначено проведение служебной проверки», — говорится в сообщении полиции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Омске возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД России по городу Омску. По данным областного следственного управления СКР, он подозреваемого в получении взятки.

По версии следствия, в 2019 году подозреваемый получил 50 тысяч рублей «за выполнение действий в интересах взяткодателя и общее покровительство». В настоящее время полицейский задержан.

В отношении взяткодателя также возбуждено уголовное дело — по ч. 2, ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»).

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