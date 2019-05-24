Подозреваемый в покушении на волгоградского губернатора отправится в СИЗО

Волгоград, , 11:12 — REGNUM Подозреваемый в организации покушения на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова останется под арестом до 23 июля. Такое решение принял Центральный районный суд Волгограда в отношении Евгения Ремезова, задержанного 23 мая.

Мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания была выбрана судом для Ремезова заочно 5 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, бизнесмен Евгений Ремезов, которого следствие подозревает в причастности к организации покушения на губернатора Волгоградской области, был задержан накануне, 23 мая, в Москве.

По версии следствия в ночь на 16 ноября члены преступной группировки попытались поджечь дом, в котором проживал глава региона. Следователи связали покушение на губернатора с интересами бизнесмена Евгения Ремезова, который с начала 2000-х имел в аренде значительные площади Центрального рынка Волгограда, которые сдавал в субаренду. Активные меры Бочарова по возвращению муниципальной собственности создали угрозу для бизнеса подозреваемого.

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