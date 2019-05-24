В Закарпатье нашли тело исчезнувшего ребёнка

Воловец, Украина, , 11:04 — REGNUM В Закарпатье спасатели нашли тело 11-летнего мальчика, ставшего жертвой паводка. Об этом сообщили 24 мая в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Ребёнок вышел из школы на перемене, чтобы посмотреть на паводок и упал в реку.

«Место обнаружения расположено в трёх километрах от места падения, на улице Яблонев, по которой, собственно, и протекает река, в посёлке городского типа Воловец», — рассказала пресс-секретарь ГСЧС Наталья Батыр.

В поисках ребёнка участвовали 20 спасателей, 12 полицейских, пять лесников и 20 местных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Закарпатье остаются подтопленными 23 жилых дома, повреждены 15 и разрушен один мост.

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