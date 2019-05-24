Число отравившихся в детсаду Якутии достигло 17 человек

Якутск, , 10:57 — REGNUM Количество госпитализированных в Олёкминскую районную больницу с пищевым отравлением детей и взрослых возросло до 17 человек, среди которых 15 — дети. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Якутии.

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По данным ведомства, 11 человек обратились за медицинской помощью 23 мая, ещё шестеро — 24-го. Все заболевшие 22 мая принимали пищу в столовой школы-сада села Улахан-Мунку. Обратившиеся в больницу люди жаловались на рвоту и расстройство желудка. Состояние детей оценивается как средней тяжести, самочувствие всех госпитализированных удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью заболевших нет. Медицинская помощь оказывается в полном объёме.

ИА «Тайгапост» сообщает, что для того, чтобы принять всех обратившихся с симптомами пищевого отравления, пришлось перевозить мебель из нового обратно в старое здание инфекционного отделения. По информации издания, переезд в менее вместительное приспособленное здание осуществлялся в рамках исполнения отменённого вчера постановления правительства Якутии №202 «О стандартах структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры республики», целью которого была оптимизация в сельских учреждений образования, здравоохранения и культуры. Взрослое инфекционное отделение в Олёкминске вообще ликвидировано.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура подозревает, что в школе-саду села Улахан-Мунку нарушались правила организации питания детей. Надзорное ведомство начало проверку.