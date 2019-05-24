В Прикамье после взрыва предстоит восстановить 40 метров газопровода

Лысьва, Пермский край, , 10:45 — REGNUM В Лысьвенском городском округе Пермского края возгорание на газопроводе ликвидировано. Ведутся ремонтные работы участке, который пострадал от взрыва, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства территориальной безопасности региона.

Напомним, ранним утром 24 мая произошли разгерметизация, взрыв и пожар на газопроводе, который принадлежит ООО «Трансгаз Чайковский». В компании отметили, что на время аварийно-ремонтных работ газ направили по другим магистралям без отключения газоснабжения. Таким образом, во все населенные пункты, куда поступал газ по перекрытому газопроводу, продолжает поступать газ. Восстановление газопровода уже началось — специалистам предстоит заменить 40 метров трубы.

В краевой администрации сообщили, что устранение последствий разгерметизации контролирует лично министр территориальной безопасности Пермского края Ришат Ибрагимов.

Ранее в ГУ МЧС по Пермскому краю заявили, что пострадавших в результате ЧП нет, угроза для населения отсутствует.

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