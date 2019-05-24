В Калужской области из-за небрежного хранения оружия погиб подросток

Калуга, , 10:26 — REGNUM В Калужской области направлено в суд уголовное дело о ненадлежащем хранении оружия, повлекшем смерть подростка. Как рассказала 24 мая корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СК России Лилия Мошкова, по версии следствия, три года назад мужчина приобрел двуствольное охотничье ружье 12-го калибра марки Иж-43 и патроны к нему.

Обвиняемый имел разрешение на хранение и ношение оружия и использовал ружье для охоты. Однако в нарушение законодательства ружье и патроны хранились не в запираемом на замок сейфе, а под диваном в ящике для белья в квартире, где помимо самого обвиняемого проживали его супруга и 17-летний брат.

«5 ноября 2018 года 17-летний юноша самовольно взял ружье старшего брата и произвел выстрел. От полученного огнестрельного ранения подросток скончался на месте. Старшему брату подростка следствием было предъявлено обвинение по части 1 статьи 224 УК РФ («Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использование другим лицом, повлекшее смерть человека»). Данная статья предусматривает наказание до шести месяцев ареста или ограничение свободы на срок до одного года», — сообщила представительница СКР.

Материалы уголовного дела следствие передало в суд.