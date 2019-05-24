На М-8 в Ярославской области столкнулись шесть машин

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 10:17 — REGNUM В Ярославской области на 121 километре трассы М-8 «Холмогоры» около 0 часов 30 минут произошла авария с участием 6 автомобилей. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Автомобиль «КамАЗ» под управлением 20-летнего мужчины врезался в двигавшийся в попутном направлении «ГАЗ». После этого «КамАЗ» вынесло на встречную полосу, где он въехал в грузовик «Мерседес», который в результате столкновения выбросило в кювет.

«ГАЗ» столкнулся с «Ладой Вестой», которая врезалась в ехавший впереди еще один «ГАЗ», а тот совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении «Мерседесом».

В результате аварии движение на трассе было парализовано. Многокилометровая пробка в сторону Москвы начиналась от Переславля-Залесского.

В больницу с травмами был доставлен только водитель «КамАЗа». Находившемуся за рулем грузового «Мерседеса» 44-летнему мужчине назначено амбулаторное лечение.