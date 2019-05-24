В Якутске Sukhoi Superjet 100 снят с рейса из-за технической неисправности

Якутск, , 10:14 — REGNUM Sukhoi Superjet 100, который должен был выполнять рейс Якутск-Хабаровск, не допустили к вылету. Воздушное судно было снято с рейса из-за технической неисправности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Sukhoi Superjet 100 был заменён на другой самолёт, вылет в Хабаровск был отложен на четыре часа, пишет ИА SakhaDay со ссылкой на пассажиров, которые должны были лететь этим рейсом. В авиакомпании «Якутия», которая должна была осуществлять этот перелёт, причину технических неполадок самолёта не назвали.

Как сообщало ИА REGNUM, в авиакомпании «Якутия» усилили контроль за техническим состоянием самолётов Sukhoi Superjet 100 после трагедии с этим самолётом в московском аэропорту «Шереметьево».

Напомним, 5 мая в самолёте этой модели погиб 41 пассажир. Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета из-за неполадок и неудачно приземлилось, что повлекло его возгорание. Эвакуироваться успели 37 человек.

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