Паводковая обстановка в Алтайском крае стабилизировалась

Барнаул, , 09:35 — REGNUM ГУ МЧС по Алтайскому краю известило сегодня, 24 мая, о стабилизации паводковой обстановки в регионе, подтопленные участки и дома отсутствуют, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«По состоянию на 08:00 (мск) от воды освободились все пять ранее подтопленных населённых пунктов: с. Чарышское (Чарышский район), с. Маралиха, с. Карпово-2, с. Краснощеково (Краснощёковский район), с. Трусово (Курьинский район)», — поясняют спасатели.

Вместе с тем, группировка сил и средств МЧС России продолжает функционировать в режиме «повышенная готовность» и вести работу в районах, где ещё возможен рост уровня воды.

По оценке МЧС, в связи с обильными осадками на территории республики Алтай сохраняется возможность роста уровня воды в реке Катунь. Достижение критических отметок с подтоплением низменных участков возможны на территории Советского и Бийского районов.

Напомним, в начале недели наиболее сложная обстановка с паводком наблюдалась на территории Чарышского района. Вышедшая из берегов река Чарыш подтопила порядка 10 приусадебных участков.

Читайте ранее в этом сюжете: На Алтае осложнилась паводковая обстановка