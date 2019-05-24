Трое боевиков ликвидированы в Дагестане

Махачкала, 24 мая 2019, 09:25 — REGNUM В Дагестане сотрудники спецслужб ликвидировали трех боевиков, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
«На месте боестолкновения обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы», — говорится в сообщении.
Более подробной информации не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Кольчугино Владимирской области сотрудники спецслужб ликвидировали двух боевиков, которые планировали теракт.
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