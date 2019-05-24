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Шесть человек пострадали в ДТП в Кабардино-Балкарии, есть погибшие

Происшествия

ДТП с участием трех автомашин произошла недалеко от Исламея

Баксанский район, Кабардино-Балкария, 24 мая 2019, 09:19 — REGNUM  Авария с участием трех автомобилей произошла в ночь на 24 мая в Кабардино-Балкарии. В результате ДТП шесть человек пострадали, один погиб, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Исламей около 02:45. На федеральной трассе столкнулись автомобили ВАЗ-2107, ВАЗ-2114 и Мерседес. Получил травмы, не совместимые с жизнью, 25-летний мужчина. Остальные пострадавшие доставлены в ЦРБ города Баксан. По предварительным данным, их состояние не вызывает опасения.

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Дорожно-транспортные происшествия
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