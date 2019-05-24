В горах Чили пропал без вести ученый-геолог из Германии

Сантьяго, , 09:17 — REGNUM На юге Чили пропал без вести ученый-геолог из Германии, прибывший в национальный парк Торрес-дель-Пайне с рабочей миссией, передает немецкий канал n-tv 24 мая.

Преподаватель Трирского университета и сотрудник Центра исследований прикладной географии (CIGA) прилетел в Патагонию, чтобы починить установленный в горах магнитометр. Здесь проводятся исследования в области палеоклимата. Последний раз мужчина выходил на связь с коллегами по спутниковому телефону несколько дней назад и сообщил о сложных погодных условиях.

«Мы можем назвать его экстремальным исследователем, который всегда работал в подобных условиях, — сказал Хуан Карлос Аравена из CIGA. — Хотя обстоятельства вызывают опасения, у нас все еще есть надежда, что это просто проблемы со связью».

На поиски пропавшего брошено специальное подразделение полиции. Национальный парк Торрес-дель-Пайне находится на крайнем юге Чили, центральную его часть составляет горный массив Пайне. Парк является биосферным заповедником ЮНЕСКО.