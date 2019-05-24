Пятница, 24 Мая 2019 года
09:29:49 МСК

В горах Чили пропал без вести ученый-геолог из Германии

Происшествия

Несколько дней назад мужчина сообщил о тяжелых погодных условиях в месте работ

Сантьяго, 24 мая 2019, 09:17 — REGNUM  На юге Чили пропал без вести ученый-геолог из Германии, прибывший в национальный парк Торрес-дель-Пайне с рабочей миссией, передает немецкий канал n-tv 24 мая.

Преподаватель Трирского университета и сотрудник Центра исследований прикладной географии (CIGA) прилетел в Патагонию, чтобы починить установленный в горах магнитометр. Здесь проводятся исследования в области палеоклимата. Последний раз мужчина выходил на связь с коллегами по спутниковому телефону несколько дней назад и сообщил о сложных погодных условиях.

«Мы можем назвать его экстремальным исследователем, который всегда работал в подобных условиях, — сказал Хуан Карлос Аравена из CIGA. — Хотя обстоятельства вызывают опасения, у нас все еще есть надежда, что это просто проблемы со связью».

На поиски пропавшего брошено специальное подразделение полиции. Национальный парк Торрес-дель-Пайне находится на крайнем юге Чили, центральную его часть составляет горный массив Пайне. Парк является биосферным заповедником ЮНЕСКО.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в горах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить