В Бурятии несколько дней не могут потушить крупный лесной пожар

Бичурский район, Бурятия, , 09:10 — REGNUM В Бичурском районе Бурятии уже несколько дней продолжается тушению крупного лесного пожара. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 мая огонь угрожал селу Гутай и фермерской стоянке Булаг, из-за чего пожарными был введён режим ЧС муниципального уровня, а жители эвакуированы.

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Оперативная площадь пожара на сегодняшний день составляет около 1200 гектаров. Борьбу с огнем ведут более двухсот человек — работники лесной охраны, пожарные-парашютисты, лесопользователи Бичурского района, а также около двух десятков единиц техники.

За прошедшие сутки также проводились работы по тушению ещё восьми лесных пожаров в районах Бурятии. Из них пять очагов ликвидировано. Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 232 лесных пожара общей площадью 54 тыс. гектаров. За аналогичный период 2018 года было зарегистрировано 175 лесных пожаров на площади в 10 тыс. гектаров.

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