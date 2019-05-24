В Прикамье произошёл взрыв и пожар на газопроводе

Пермь, , 08:51 — REGNUM В Пермском крае утром 24 мая произошел взрыв на газопроводе. От диспетчера ООО «ГазпромТрансгаз Чайковский» поступила информация о падении давления на магистральном газопроводе «СРТО — Урал», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

В районе деревень Вереино, Мульково местные жители информировали дежурную часть о том, что видят зарево. В соцсетях пользователи говорили о том, что хлопок был сильный, от него «тряслись стены и трещали окна».

По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, ближайший населенный пункт от места пожара расположен в семи километрах. Угрозы для населения нет, также как и угрозы распространения огня на лесной массив. Пострадавших нет.

В пресс-службе минэнерго отметили, что в 05:25 местного времени (03:45 мск) 24 мая произошел разрыв трубы диаметром 1400 мм с последующим возгоранием газа. По системе телемеханики отключен участок газопровода 1555−1647 километр.