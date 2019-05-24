ВВС Турции нанесли удары по территории Иракского Курдистана

Анкара, , 08:53 — REGNUM Военно-воздушные силы (ВВС) Турции нанесли удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке, сообщает 24 мая Kurdistan.ru.

Удары пришлись на провинцию Эрбиль в Иракском Курдистане, где турецкие военные имеют ряд баз, созданных с целью противостояния курдским повстанцам, имеющим укрытия в регионе.

Под огонь авиации попал ряд деревень, в числе которых Лелкан, Гораша, Халифан и Сиран. О жертвах среди повстанцев и мирного населения пока не сообщается.

Власти Турции имеют соглашение с центральным правительством Ирака о праве проведения спецопераций против Рабочей партии Курдистана на территории государства. Повстанцы, представляющие организацию, считаются в Турции террористами.

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