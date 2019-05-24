Боевики убили 18 человек на северо-западе Нигерии

Кацина, Нигерия, , 08:44 — REGNUM Члены вооруженной группировки убили по меньшей мере 18 человек в штате Кацина на северо-востоке Нигерии. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление полиции и местных властей.

По информации агентства, инцидент произошел утром 21 мая. Боевики атаковали крестьян из деревни Яр Гамджи около границы с Нигером. Атаковавшие скрылись в ближайшем лесу. Местные жители обнаружили 18 тел погибших, однако их количество может быть больше.

«В Кацина небезопасно, почти каждый день они (боевики) совершают атаки на деревни, убивая невинных людей», — сообщил один из жителей деревни Яр Гамджи Хассан Ибрагим. Боевики убили его брата.

В штате Кацина активно распространяются беспорядки. С начала 2019 года на северо-востоке Нигерии погибли сотни человек. Власти приписывают атаки бандитам, совершающим ограбления и похищения на фоне установившегося беззакония.

Несмотря на действия военных и полиции по разрешению конфликта, число погибших продолжает расти, также как и количество похищений и ограблений.