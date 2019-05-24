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В Южной Корее назвали число ДТП с участием животных

Происшествия

В 2018 году в стране произошло 4 522 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли дикие или домашние животные

Сеул, 24 мая 2019, 08:38 — REGNUM  В мае 2018 года в Южной Корее произошло 979 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали животные, что составляет 21,6% от общего числа подобных аварий в году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей страховой компании Hyundai Marine & Fire Insurance.

Согласно опубликованным данным, за весь 2018 год в стране произошло 4 522 подобные аварии.

По данным страховой компании, наибольшее количество ДТП произошло в июне — 694 аварии (15,3%), в декабре — 570 аварий (12,6%), в июле — 458 аварии (10,1%).

По мнению специалистов, большое количество дорожно-транспортных происшествий объясняется потеплением, по мере которого многие животные покидают привычную зону обитания и выходят к проезжим частям.

Известно, что 41,2% всех ДТП произошло в поздние часы (с 22:00 до 4:00). 63,4% ДТП в данное время суток произошли именно в мае месяце.

Как сообщили представители страховой компании, 15,8% ДТП произошли в провинции Кёнгидо, 16,7% ДТП — в провинции Канвондо.

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Дорожно-транспортные происшествия
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