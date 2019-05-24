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В Омске полицейского задержали за получение взятки

Происшествия

Получил 50 тысяч рублей

В Омске полицейского задержали за получение взятки
GDJ
Правосудие

Омск, 24 мая 2019, 08:10 — REGNUM  Сотрудник полиции задержан за получение взятки в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 мая в областном следственном управлении СКР.

Уголовное дело в отношении начальника отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД России по городу Омску возбуждено по ч.2, ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, в 2019 году полицейский получил от гражданина взятку в общей сумме 50 тысяч рублей «за выполнение действий в интересах взяткодателя и общее покровительство». Подозреваемый задержан. Следствие обратилось с ходатайством в суд для избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года начальника отдела полиции №2 управления МВД РФ по Керчи Республики Крым и его заместителя задержали по подозрению в получении взятки в 740 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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