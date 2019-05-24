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В Аргентине трое подростков погибли в результате полицейской погони

Происшествия

Арестованы семеро офицеров полиции

Буэнос-Айрес, 24 мая 2019, 07:27 — REGNUM  Полицейская погоня в аргентинской провинции Буэнос-Айрес закончилась гибелью четырех человек, в том числе троих подростков, пишет газета Clarin.

Инцидент произошел днем 20 мая в городе Сан-Мигель-дель-Норте. Полиция преследовала автомобиль Fiat Spazio, в котором находились пять человек. В результате погони машина на большой скорости столкнулась с припаркованным прицепом. Погибли 22-летний водитель и трое подростков 13−14 лет, в том числе одна девочка. Еще одна 13-летняя пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что в теле одного из погибших была пуля, выпущенная из пистолета, принадлежавшего полицейскому. В ходе расследования было доказано, что авария стала следствием неправомерных действий со стороны полиции, а не была несчастным случаем.

Арестованы 7 офицеров, уволен глава местной полиции.

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