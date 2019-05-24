В городе Якутии уровень воды превысил критическую отметку, людей эвакуируют

Якутск, , 06:52 — REGNUM В Среднеколымске Среднеколымского района Якутии в 14.00 по местному времени (08.00 мск) уровень воды в реке Колыма составил 1 240 см при критическом в 1 200 см. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе единой дежурно-диспетчерской службы муниципалитета.

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В связи с повышением уровня воды в пункт временного размещения эвакуированы 14 человек, в том числе 5 детей в возрасте до 14 лет. По информации телеканала «Якутия 24», покинуть дома было предложено 80 жителям Среднеколымска, 60 из них отказались, 12 решили переждать паводок у родственников.

По прогнозам, в ближайшие сутки уровень воды в реке Колыма возле Среднеколымска может достичь отметки до 1 300 см. Жилые дома будут подтоплены, только если вода поднимется до 1 350 см.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая возле Среднеколымска образовался затор льда, который пытались устранить с помощью взрывчатки. Заряд двух подрывов льда составил 350 кг, 23 мая затор прорвало. Подтопления населённых пунктов не произошло, затоплена была только взлётно-посадочная полоса аэропорта Среднеколымска.

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