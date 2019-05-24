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В образовательном учреждении Якутии отравились десять детей

Происшествия

Прокуратура проводит проверку

Якутск, 24 мая 2019, 06:01 — REGNUM  Десять воспитанников школы-сада в селе Улахан-Мунку Олёкминского района Якутии обратились в больницу с признаками пищевого отравления. Прокуратура подозревает, что в образовательном учреждении нарушались правила организации питания детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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По информации представителя управления Роспотребнадзора по республике, помимо десяти детей за медицинской помощью с симптомами отравления обратился один педагог школы-сада. Все одиннадцать человек госпитализированы в инфекционное отделение районной больницы, уточнил телеканал «Якутия 24». Состояние детей и преподавателя оценивается как удовлетворительное. Прокуратура Якутии проводит проверку по данному инциденту.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в больницу с признаками пищевого отравления попали восемь учеников мюрюнской юношеской гимназии Усть-Алданского района Якутии. Госпитализированные пациенты находились в состоянии средней тяжести.

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Массовые пищевые отравления
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