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Два человека погибли от взрыва бака с водородом в Южной Корее

Происшествия

Еще четверо получили ранения

Сеул, 24 мая 2019, 05:56 — REGNUM  Два человека погибли, еще четверо получили ранения в результате взрыва бака с водородом в Южной Корее, сообщает агентство «Рёнхап».

Сообщается, что взрыв бака с водородом произошел на территории технопарка в южнокорейском городе Каннын. В настоящее время сотрудники пожарных служб проводят спасательную операцию, чтобы спасти оказавшихся под обломками людей. Причины взрыва в настоящее время неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в Южной Корее произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов в городе Тэджон. В результате взрыва погибли три человека.

Читайте ранее в этом сюжете: При взрыве на заводе в Южной Корее погибли три человека

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